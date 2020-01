Ein bisher unbekannter Täter hat in der Silvesternacht in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) zwei Böller in eine vor einem Hotel versammelte Menschenmenge geworfen. Ein 60-jähriger Deutscher erlitt dabei Verbrennungen an beiden Waden, eine 64-jährige Landsfrau eine Verletzung im Nasenbereich.