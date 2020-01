Schweiz als Vorbild

Vorbild könne laut Gratzer die benachbarte Schweiz sein, wo nur halb so viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen wie in Österreich. „In der Schweiz gelten niedrigere Tempolimits wie Tempo 80 auf Freilandstraßen und 120 auf Autobahnen. Dazu erhöhen zahlreiche Begegnungszonen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung die Verkehrssicherheit“, meint Gratzer. Zudem gebe es in der Schweiz keine Toleranzgrenze beim Überschreiten von Tempolimits. „Diese Maßnahmen würden auch in Österreich viele Menschenleben retten“, glaubt der VCÖ-Sprecher.