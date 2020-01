„Jedes Jahr stellt uns vor neue Herausforderungen. Aber jedes abgelaufene Jahr zeigt uns auch, dass wir vieles gemeinsam meistern können. So auch dieses Mal“, erklärte LH Platter. Er erinnerte an die wunderschönen nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld im letzten Winter; an den heißen Sommer, der uns einmal mehr mahnte, uns mit den Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen; und an den Herbst, wo sich bei den extremen Wetterereignissen in Osttirol wieder einmal gezeigt hat, wie gut Katastrophenschutz und sozialer Zusammenhalt im Land Tirol funktionieren.