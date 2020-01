Der in Japan angeklagte frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat sich überraschend in den Libanon abgesetzt. Er werde nicht länger von einem manipulierten japanischen Justizsystem als Geisel festgehalten, teilte der 65-Jährige mit. „Ich bin nicht vor der Justiz geflohen - ich bin Ungerechtigkeit und politischer Verfolgung entkommen.“ In Japan wird er dafür scharf kritisiert. Er habe „die Möglichkeit aufgegeben, seine Unschuld zu beweisen und seine Ehre zu verteidigen“.