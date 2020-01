Platz-technisch rangierte Kraft so zur Halbzeit nur als 15. „Es war ein sehr aggressiver Sprung, ganz ist es sich leider nicht ausgegangen“, so Kraft. Schlierenzauer schaffte es wie Clemens Leitner gar nicht in den zweiten Durchgang - ein Mysterium war sein Halbzeit-Aus immerhin nicht für den Rekord-Adler - mehr Infos dazu gibt’s HIER!