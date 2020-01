Riccardo Muti 2021 am Dirigentenpult

Übrigens: Im Jahr 2021 wird erneut Riccardo Muti das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein dirigieren. Das gab das Orchester am Mittwoch bekannt. Damit setzt man auf einen echten Routinier, hat der Italiener doch bereits fünf Mal am Neujahrstag die Philharmoniker durch den Vormittag geführt. Insgesamt dirigierte der 79-Jährige das Orchester bereits in über 500 Konzerten.