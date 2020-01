Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Toten ist es in den Morgenstunden des Neujahrstags in Traismauer (Niederösterreich) gekommen. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Tulln geriet mit seinem Pkw vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum und landete im Straßengraben.