Kroatien, seit 1991 ein unabhängiger Staat, sieht den Vorsitz als eine Gelegenheit für die Stärkung seiner Rolle innerhalb der EU sowie seine Anerkennung in der internationalen Gemeinschaft. „Das ist eine Reifeprüfung. Nach unserer Präsidentschaft wird nichts mehr so sein wie früher. Kroatien, wir alle, werden damit Selbstvertrauen erlangen“, so der kroatische Außenminister Gordan Grlic Radman.