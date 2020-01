Ein 41-Jähriger hat am Silvestertag auf einem Parkplatz in der Triester Straße in Wien-Liesing mehrere Schüsse aus einer Pistole abgegeben und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen der Unformierten schoss er sogar noch einige Male in die Luft und weigerte sich, die Waffe wegzulegen. Als sich die Situation etwas entschärfte, mischte sich auch noch der Besitzer der Schreckschusswaffe ein.