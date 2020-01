Erfolge in der Premier League seien keine Selbstverständlichkeit, betonte Guardiola. „Gratulation an alle Menschen, die hier arbeiten“, sagte der 48-Jährige. „Sie haben in den vergangenen Jahren gegen riesige Elefanten gekämpft hier in England, gegen große Clubs mit der größten Geschichte. In der vergangenen Dekade waren wir ein Teil davon, das ist großartig.“