Aschenwald ist fit

Philipp Aschenwald, der in der Qualifikation die Höchstweite aufgestellt hatte, ist fit. „Ich war schon am (vergangenen, Anm.) Donnerstag krank und hoffe, dass ich das damit erledigt habe“, sagte Aschenwald nach seinem 140-m-Flug am Dienstag in der Qualifikation.