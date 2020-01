In Lienz hat ein Müllcontainer gebrannt. Augenzeugen konnten rechtzeitig umliegende Container entfernen und so ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Im Einsatz stand die Feuerwehr Lienz. Da es in der Dolomitenstadt bereits mehrere ähnliche Brände gegeben hat, schließt die Polizei auch Brandstiftung als Ursache nicht aus.