Drama im Zoo im deutschen Krefeld. Dort ist in der Silvesternacht das Affenhaus völlig niedergebrannt, alle in ihm lebenden Tiere sind ums Leben gekommen. „Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus“, schrieb der Tiergarten am Neujahrstag auf seiner Facebookseite. Auslöser für das Feuer waren vermutlich sogenannte Himmelslaternen. Zeugen hätten ausgesagt, dass sie in der Silvesternacht solche Laternen am Himmel im Umfeld des Zoos gesehen hätten, teilte die Krefelder Kriminalpolizei mit. Die Ermittler hätten außerdem in der Nähe drei solche Himmelslaternen am Boden gefunden.