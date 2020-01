Vier Verletzte bei Schlägerei

Die Rettung musste in Innsbruck gemeinsam mit der Polizei aber auch wegen tätlicher Auseinandersetzungen ausrücken. So kam es gegen 23.30 Uhr vor einem Lokal in der Valiergasse zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern aus dem Raum Innsbruck. Bei der handgreiflichen Auseinandersetzung wurden vier Personen - zwei Österreicher (41, 53), ein Iraker (26) und ein Syrer (23) - erheblich verletzt, von Rettungskräften erstversorgt und zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht. „Im Zuge dieser Auseinandersetzung schlug ein 35-Jähriger aus Hall in Tirol die hintere Fensterscheibe eines Taxifahrzeuges ein und riss den Tankdeckel des Fahrzeuges ab“, heißt es von Seiten der Polizei. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen Anzeigen an die zuständigen Stellen.