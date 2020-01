Aufgrund eines Defektes im Schloss ihrer Wohnungstüre verständigte eine 51-jährige Frau aus Absam am Dienstag einen Aufsperrdienst unter einer 0800er Nummer. „Aufgrund dieses Anrufes wurden gegen 16.20 Uhr zwei Männer dort vorstellig“, heißt es von Seiten der Polizei. Diese konnten trotz mehrfacher Versuche die Türe nicht öffnen und beschädigten diese stark. Die Männer brachen daraufhin die Versuche ab und verlangten dafür eine Stornogebühr in bar in der Höhe von 60 Euro. Nachdem die Geschädigten die Telefonnummer des Vorgesetzten dieser Arbeiter herausfinden wollte, flüchteten die Männer mit einem Fahrzeug. An der Wohnungstüre entstand erheblicher Sachschaden.