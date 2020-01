Fassadenschaden

Bisher unbekannte Täter zündeten um ca. 14.50 Uhr in der Innenstadt in Enns, Bereich Bräuergasse, einen mit ziemlicher Sicherheit illegalen Feuerwerkskörper, wodurch an den Fassaden von zwei Häusern erhebliche Absplitterungen bzw. ‚Einschläge‘ entstanden sind. Anrainer gaben an, dass zu diesem Zeitpunkt zwei Burschen davongelaufen sind.