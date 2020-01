Das musikalische Angebot war vielfältig: Am Rathausplatz wurden Hits der letzten drei Jahrzehnte geboten, am Stephansplatz spielten Big Bands. Am Hof gab es Funk und Soul, in der Kärntnerstraße Tanzmusik und beim Parlament Clubatmosphäre. Wer es traditioneller mag, kam am Graben auf seine Kosten. Hier fanden Schnellkurse zum Auffrischen der Walzerkünste statt. Auch bei der Staatsoper regierte die Klassik: Am Herbert von Karajan-Platz wurde die Aufführung der Operette „Die Fledermaus“ live übertragen.