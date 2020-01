Australien kämpft seit Monaten mit riesigen Buschbränden, vor allem an der Ostküste. Erschwert wird der Kampf gegen die Flammen durch Rekordhitze und große Trockenheit. Mindestens zwölf Menschen starben, mehr als vier Millionen Hektar Land wurden zerstört. In dem Küstenort Mallacoota suchten Tausende Touristen und Bewohner am Strand Schutz vor den die Stadt umzingelnden Buschfeuern. Marineschiffe und Militärhubschrauber unterstützten die Feuerwehr bei der Rettung der Menschen.