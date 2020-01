Kurz nach 8.30 Uhr stellten zwei Lieferanten beim Entladevorgang von einer Laderampe des Lieferfahrzeuges einen so genannten „Rollkombi“ auf die Laderampe und öffneten die Hecktüren des Fahrzeuges. In dem Moment kam der „Rollkombi“ selbständig auf der leicht abschüssigen Laderampe ins Rollen, kippte über die Laderampenkante und traf den 54-jährigen Lieferanten am Hinterkopf. „Der Arbeiter erlitt dabei eine schwere Gehirnerschütterung und eine Rissquetschwunde am Hinterkopf“, heißt es von Seiten der Polizei. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.