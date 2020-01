Mischael Anton ist das „Mastermind“ hinter den Wasserspielen. Er hat alle drei Shows entworfen. Von seinem Container am Hauptplatz aus steuert er die Fontänen vor der Rathaus-Fassade. „Ich will mit den Shows jeden errreichen - klein wie groß“, erzählt er der „Krone“. In der ersten, der Family Show über die „Wunder der Natur“, will er mit „epochaler, cineastischer Musik“ die schönsten Natur-Bilder unterlegen. In der zweiten Show „Zeitreise“ geht er mit „Krone“-Schlagzeilen auf einen Streifzug durch die Geschichte - von Cordoba und dem Fall der Berliner Mauer bis heute.