Soll die SPÖ vor allem in Fragen der Migrations- und Sicherheitspolitik einen härteren Kurs einschlagen? Ja, sagt der rechte Parteiflügel rund um Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Und dieser erwartet für den internen Kurskampf in knapp vier Wochen ordentlich Rückenwind: Denn laut einer der „Krone“ vorliegenden Umfrage der SPÖliegen die Roten im Burgenland zwischen 41 und 43 Prozent; der Vorsprungauf die ÖVP beträgt zehn Prozentpunkte, die FPÖ liegt bei rund zehn Prozent. Vier von fünf Befragten haben zudem eine positive Meinung von Doskozil, so die Studie.