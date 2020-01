Überflügelt wurde er teamintern von Aschenwald, der die Bestweite setzte und am Dienstag nach eigenem Bekunden die Topfavoriten ärgern will. „Ich zähle den zu den paar besten Sprüngen dazu, die ich in diesem Jahr gemacht habe“, meinte der Sechste von Oberstdorf. „Das fühlt sich hier richtig lässig an.“ Neujahrsvorsätze habe er noch nie verfasst, so der 24-Jährige, Neujahrswünsche habe er hingegen viele. „Den ersten Weltcupsieg feiern“, gehört dazu.