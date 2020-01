„Ein gutes Omen“

„Am Anfang war es uns gar nicht so bewusst“, schilderte eine Familie aus Deutschland im Gespräch mit der „Krone“, „aber am Frühstückstisch sind wir draufgekommen, dass das eine ganz besondere Silvesterfeier 2020 in Kühtai 2020 ist. Ein gutes Omen, wie wir meinen!“ Nadine und Piers sind extra aus Hamburg angereist, um den Guten Rutsch in Kühtai zu erleben – und zwar abseits der Piste. „Hier auf 2020 Metern Seehöhe ins Neue Jahr zu rutschen, ist natürlich etwas ganz Besonderes“, erklärten die beiden jungen Urlauber.