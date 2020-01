2019 war für einen 36-jährigen Bäcker ein „Horror-Jahr“. Monatelang saß William R. unter dem Verdacht des zweifachen Mordversuchs in Wien in der Justizanstalt Josefstadt in U-Haft. Schuldlos - wie letztlich in einem Gerichtsprozess festgestellt wurde. „2020“, sagt der Mann jetzt im „Krone“-Interview, „kann nur besser werden.“