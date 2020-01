Die Briten gehen und Trump will bleiben

International bietet sich 2020 übrigens die lang ersehnte Chance, die Themen Donald Trump und Brexit abzuhaken. Nach dreieinhalb Jahren des Zauderns und Zankens steht der Termin, an dem die Briten die EU verlassen wollen oder müssen: Am 31. Jänner 2020 soll es so weit sein. Der US-Präsident will das Weiße Haus indes keineswegs freiwillig räumen. Weil ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn nur geringe Erfolgschancen hat, obliegt es am 3. November den amerikanischen Wählern, Trump aus dem Amt zu entfernen.