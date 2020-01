Lieber Zeit lassen, statt später reparieren müssen

In der Praxis sollte das keine Probleme verursachen: „Die laufende Geschäftstätigkeit ist durch das sogenannte Voranschlagsprovisorium sichergestellt“, ergänzt der Gemeinden-Landesrat. Er kann den Verzögerungen auch etwas Positives abgewinnen: „Der höhere Aufwand in der Startphase wird in Zukunft die besonders aufwendigen Korrekturen und Nachbesserungen vermeiden helfen“, sagt er. Klingt auch fast wie ein Kommentar zur Dauer der Regierungsverhandlungen auf Bundesebene