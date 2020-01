Tankstelle für die Seele

Um betroffenen Eltern die Möglichkeit zu geben, etwas für sich zu tun, startet in St. Isidor in Leonding ab 17. Jänner eine „Entspannungsgruppe“ am Vormittag. „Wir vermitteln Autogenes Training, Entspannungs- und Atemübungen“, sagt Hauft-Kaiserseder. Dabei geht es um effektive (Kurz-)Methoden, die später auch im Alltag eingesetzt werden können, denn: „Manche Eltern haben keine Stunde täglich für sich, sondern nur ein paar Minuten.“ Dieses Angebot ist nur eines von vielen im vielfältigen Projekt „Meander“, das auf Familien mit beeinträchtigen Kindern zugeschnitten ist: „Insgesamt eine Tankstelle für die Seele, die pro Jahr 80 Familien nützen“, so Haupt-Kaiserseder. Mehr Infos unter der Mailadresse meander@caritas-linz.at.