Zwischen dem Sommer 2016 und Frühjahr 2019 haben laut Polizei 37 ausländische Staatsbürger versucht, die Führerschein-Prüfung zu umgehen. Durch gefälschte bzw. verfälschte Scheinn wollten sie eine österreichische Lenkberechtigung ergattern. Durch die Zusammenarbeit der Polizei in Zell am See mit der Bezirkshauptmannschaft kam man dem auf die Schliche.