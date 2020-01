Ware nicht dabei

Da der 41-Jährige die Ware an diesem Tag nicht dabei hatte, wurde vereinbart, dass er am 28. November 2019 die Kopfkissen vorbeibringen werde und die Eheleute diese dann bar bezahlen. Ein Familienangehöriger des Ehepaares setzte die Polizei über den fragwürdigen Kauf mit Barzahlung in Kenntnis. Den Eheleuten war die Tatsache verdächtig, dass sie die beiden Produkte in bar zahlen sollten, obwohl laut Kaufvertrag die Bezahlung per Zahlschein erfolgen sollte.