Im Stoffsackerl übergeben

Das Paar wollte die etwa 10.000 € Mehrertrag durch den Verkauf nicht ungenutzt lassen und stimmte dem Austausch Gold gegen Geld im Linzer Ibis Hotel zu. Man traf sich dort wie verabredet in der Lobby und die Verkäufer hatten das Gold in einem unauffälligen Stoffsackerl dabei. Der „Käufer“ gab vor, dass er im Hotel ein Zimmer habe, wo das Geld liege. Er müsse es nur noch holen. Doch statt in der Lobby mit dem Gold auf ihn zu warten, gab das Paar dem Gauner den Schatz vertrauensselig mit. Als er nicht mehr auftauchte, fragten die Mühlviertler bei der Rezeption nach der Zimmernummer des Geschäftspartners, der hier natürlich nie eingecheckt hatte