Noch vor dem Jahreswechsel haben jetzt auch die Grünen eine wichtige Personalie bestätigt: Die studierte Juristin Alma Zadic soll in der bevorstehenden türkis-grünen Regierung Justizministerin werden, wie die Öko-Partei am Dienstag mitteilte. Der Spurt von Zadic ins Justizministerium ist besonders bemerkenswert. Die 35-Jährige war erst im Sommer von JETZT, wo sie mehr oder weniger nur Pausenfüllerin von Peter Pilz im BVT-U-Ausschuss war, zu den Grünen gewechselt. Nur wenige Monate später ist die gebürtige Bosnierin nun via Ticket einer anderen Partei an der Spitze eines der zumindest symbolisch prestigeträchtigsten Ressorts angelangt.