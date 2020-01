Das US-Unternehmen TeleGeography präsentiert eine aktuelle Karte der Seekabel, über die der globale Datenverkehr zwischen den Kontintenten abgewickelt wird. Die neueste Karte zeigt mit Stand 2019 alle bereits am Grund der Ozeane verlegten Internet-Seekabel sowie - in Grau - jene, die gerade verlegt und demnächst in Betrieb gehen werden.