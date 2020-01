Mit einem 200-Euro-Schein im Portemonnaie wollte sich der Wörgler Peter T. unlängst in Innsbruck in das Shoppinggewusel stürzen. „Ich hatte vor, den großen Schein bei der Bank Austria in der Maria-Theresien-Straße ganz einfach in kleinere Scheine umzutauschen“, erzählt der „Krone“-Leser. Als der Bank-Beamte ihm dann allerdings erklärte, dass er den Geldwechsel nur für Kunden machen könne, traute Peter T. seinen Ohren nicht. „Ich habe keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass dies bei einer renommierten Bank nicht möglich sei.“