Versuche in Firmen und Organisationen unterstreichen dies. Bei einem Experiment in einer Firma mit 30.000 Mitarbeitern in Asien zeigte sich: Mehr als ein Drittel der Mitarbeiter klickte auf den E-Mail-Köder, der ihnen zugeschickt wurde. Rechnet man jene heraus, die das Mail gar nicht aufgemacht haben, liegt die Quote bei 55 Prozent. Besser geschlagen habe sich eine Organisation mit 2000 Personen, von denen nur jeder zehnte den Körder schluckte. Grund war allerdings nicht unbedingt eine bessere Schulung, sondern der Umstand, dass E-Mails von außerhalb der Firma prominent mit dem Schriftzug „extern“ gekennzeichnet wurden.