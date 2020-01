32.000 in Zügen oder auf Bahnhöfen gefundene Gegenstände sind heuer bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) abgegeben worden. 35 Prozent konnten den Eigentümern zurückgegeben werden. Taschen, Koffer und Rücksäcke liegen in Sachen „Lost & Found“ an erster Stelle, aber auch Musikinstrumente und eine Kaffeemaschine wurden vergessen, berichteten die ÖBB am Dienstag.