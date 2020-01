Nach US-Luftangriffen auf eine Miliz im Irak haben wütende Demonstranten die Botschaft der Vereinigten Staaten in Bagdad attackiert. Ein Wachposten am Zugangstor wurde gestürmt und in Brand gesetzt, Überwachungskameras rund um das Gebäude mit Steinen zertrümmert. Unter den Tausenden Demonstranten vor dem Botschaftsgelände waren am Dienstag auch zahlreiche Kämpfer von Milizen und einige ihrer Anführer.