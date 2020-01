„Es gibt ein Restrisiko. Es ist leider so.“

Schmidl: „Wir sind jetzt dran, das zu analysieren.“ Dass Lawinen direkt in Skigebiete abgehen, sei eigentlich sehr ungewöhnlich. Allerdings war es erst vergangene Woche im unweit entfernten Skigebiet Ankogel ebenfalls dazu gekommen, dass eine Lawine ins Skigebiet abging. Am Berg seien wegen der massiven Schneefälle im November heuer ungeheure Mengen an Schnee, sagte dazu Schmidl.