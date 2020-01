Wann die Pipeline in Betrieb geht, ist noch unklar. „Ich glaube nicht, dass jemand jetzt ein Datum nennen kann“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Energieminister Alexander Nowak hatte zuvor davon gesprochen, dass der Start erst bis Ende 2020 erwartet wird. Das Projekt an sich sei nicht in Gefahr, so Peskow.