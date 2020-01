ÖGB-Präsident gegen Verlagerung der Arbeitsmarkt-Agenden

Das Bildungsministerium könnte indes neuerlich Heinz Faßmann zufallen. Darüber hinaus soll die ÖVP den Außenminister stellen und dem Vernehmen nach die Agenden für Arbeit erhalten, die bisher zum Sozialministerium ressortierten - was ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian für eine „schlechte Idee“ hält, wie er am Dienstag in einem Statement klarmachte. Sollte es jedoch dazu kommen, wäre das „ein Zeichen für eine Verlagerung des Kräfteverhältnisses in Richtung Wirtschaft und Unternehmer“, merkte der Gewerkschaftspräsident an.