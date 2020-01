Ein 37-jähriger Patient ist am Dienstag in Vorarlberg festgenommen worden, nachdem er ein Feuer in der Psychiatrie des Landeskrankenhauses Rankweil in einem Wäschewagen gelegt haben soll. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Fünf Mitglieder des Pflegepersonals erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.