Nach über 20 Jahren verlangt der kolumbianische Nationalspieler Juan Fernando Quintero Klarheit über das Schicksal seines verschollenen Vaters. Der Profi vom argentinischen Topclub River Plate wandte sich am Montag via Twitter an den neuen Heereskommandeur General Eduardo Zapateiro. „Ich hoffe, dass wir bald ein Gespräch führen und ich erfahre, was passiert ist“, schrieb der 26-Jährige.