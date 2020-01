Die Kids aus dem In- und Ausland ließen es ordentlich krachen. Natürlich nur spielerisch. Und zu Beginn des Festes eher verhalten. Ja, beinahe starr und eingefroren. Denn: Noch nie in der langjährigen Geschichte des „Zwergerlsilvesters“ waren Tee und Würstel, gesponsort von den Altstadtgastronomen, dermaßen gefragt: Selbst DJ Stoffl (heuer im Doppelpack mit Sohn) eisten die Finger am Mischpult ein.