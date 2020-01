Die Buschbrände im Südosten Australiens nehmen immer dramatischere Ausmaße an und haben inzwischen mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet. Am Montag starb ein Feuerwehrmann in einem Feuertornado, zudem meldeten die Behörden fünf Menschen als vermisst. Im Bundesstaat Victoria flüchteten Tausende Urlauber an einen Strand, um Schutz vor dem herannahenden Flammenmeer zu suchen.