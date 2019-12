Der Schotte Peter Wright hat als erster Spieler das Finale der Darts-WM 2020 in London erreicht und das erwartete Traumfinale zwischen Michael van Gerwen und Gerwyn Price verhindert. Der 49-Jährige gewann am Montagabend mit 6:3 gegen den Waliser Price und sicherte sich damit ein Ticket für das Endspiel im Alexandra Palace am Neujahrstag (21 Uhr), wo er auf Michael van Gerwen treffen wird.