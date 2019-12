Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky hat am Montagabend in der „ZiB 2“ betont, dass sich mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union die Hoffnungen vor allem in der Wirtschaft erfüllt hätten. Bezüglich der Zukunft sei er aber nachdenklich, so Vranitzky, der Österreich als Kanzler am 1. Jänner 1995 in die EU geführt hatte.