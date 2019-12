Sanders in Umfragen hinter Biden

Im Oktober musste Sanders sich nach einem Herzinfarkt zwei Stents setzen lassen. Er nahm aber bald darauf den Wahlkampf wieder auf - energiegeladen wie zuvor. In Umfragen liegt Sanders, der mit dezidiert linken Positionen viele junge Wähler begeistert, an zweiter Stelle hinter Biden. Dieser hatte vor zwei Wochen ein medizinisches Attest vorgelegt, das ihm eine gute Gesundheit bescheinigt.