So soll der Haaland-Deal mit den deutschen Bullen nicht an der Ablösesumme, sondern eher an den Nebenkosten gescheitert sein. „Da kommen noch das Gehalt, Signing Fee, Honorare für den Berater und Transferbeteiligungen obendrauf", erklärt Krösche. Drei Millionen soll‘s an Provision für Haaland-Berater Raiola gegeben haben. Erling selbst soll als Gesamtsumme für den kompletten Vertrag bis 2024 36 Millionen Euro kassieren, also etwa acht Mille pro Jahr. Dazu kam angeblich noch das handelsübliche Handgeld über knapp acht Millionen Euro.