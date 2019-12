Der Vater hatte laut Polizei noch versucht den Unfall zu verhindern, was ihm aber nicht mehr gelang. Das Urlauberkind wurde von siedendem Wasser getroffen und zog sich am Rücken und an den Händen schwere Verbrühungen zu. Nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam, wurde das Mädchen in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.