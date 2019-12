US-Star Will Ferrell drehte heuer in den Alpen. Um genau zu sein, wurde das Drama mit dem Titel „Downhill“ in Tirol aufgenommen - Orte wie Ischgl damit im Hollywood-Scheinwerferlicht. Jetzt ist der erste Trailer des Filmes da, der am 26. Jänner beim Sundance Filmfestival (benannt nach Robert Redfords Rolle des „Sundance Kid“ in „Zwei Banditen“) im US-Bundesstaat Utah Premiere feiern wird. Die Bilder sind beeindruckend, da geht nicht nur jedem Touristiker das Herzerl auf.