Im Großen Festspielhaus hat am Abend des 31. Leslie Suganandarajah als Musikdirektor des Landestheaters erstmals die Aufgabe, das Mozarteumorchester in Richtung Neujahr zu dirigieren. Carl Philip von Maldeghem moderiert den künstlerischen Bogen zwischen Russland (Tschaikowsky) und Österreich (Strauss und Ziehrer), Gastsolistin ist die 14-jährige (!) Alma Deutscher. Die Kulturvereinigung schickt im Großen Haus am 1. Jänner das Zagreb Philharmonic Orchestra (11h) und um 15 und 19 h Elisabeth Fuchs’ Philharmonie ins Neujahrsrennen. Selbige gastiert schon tags zuvor (17h) im Ferry Porsche Center Zell am See, das Ballaststofforchester ist am selben Tag (16 & 19.30) in der Großen Aula der Universität aktiv.